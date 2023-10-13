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Paramotor güçlü ihtimal

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı’na saldıran teröristlerin Suriye’den paramotor kullanarak geldikleri ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı. Medya temsilcileriyle bir araya gelen Yerlikaya, alçak irtifa güvenliğini sağlama noktasında yeni adımlar atılacağının mesajını verdi. Yerlikaya, plaka tespit kayıtlarının yerelde kaldığını ve ihmal tespit edilmesi durumunda gereğinin yapılacağını belirtti.

04:00 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ali Yerlikaya.

Ali Yerlikaya.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 ayda yapılan operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu. İstanbul Beşiktaş’ta bir otelde gazetecilerle bir araya gelen Yerlikaya, “Başta terör, organize suçlar, uyuşturucu ve asayiş olmak üzere ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımızı sürdürüyoruz” dedi. 1 Ekim’de İçişleri Bakanlığı’na düzenlenen saldırıyla ilgili Yerlikaya, teröristlerin Suriye’den paramotorla geldikleri ihtimali üzerinde durulduğunu, ancak paramotoru henüz bulamadıklarını belirtti. Yerlikaya konuyla ilgili “Saldırganların karada izleri yok” dedi. İhmal iddialarının araştırıldığını anlatan Yerlikaya, 2 teröristin Kayseri’de 1 gün önce uzun namlulu silahlarla bir araca ateş açmaları üzerine 112’ye ihbar yapıldığını, ancak plakanın Plaka Tanıma Sistemi’nde (PTS) ulusal yerine yerele girildiğini açıkladı. “Plaka tespit kayıtları yerelde kalmış, genele çıkmamış” diyen Yerlikaya, konuyla ilgili geniş bir açıklama yapacağını ifade etti.

57 BOMBALI SALDIRI ÖNLENDİ

Yerlikaya terör, uyuşturucu, çeteler ve düzensiz göçle mücadele kapsamındaki son verileri de paylaştı: “PKK-KCK’ya yönelik 65 bin 730 operasyon yapıldı, 309 terörist etkisiz hale getirildi, 403’ü tutuklandı. FETÖ’ye 1786 operasyon düzenlenip 536 FETÖ’cü tutuklandı, DEAŞ operasyonlarında da 61 terörist etkisiz hale getirildi, 161 terörist tutuklandı. 57’si bombalı olmak üzere 68 eylem önlendi. Çetelerle mücadele sürecek. 378 operasyonda 2 bin 874 şüpheli gözaltına alındı, 702’si tutuklandı. 38 mafya tipi çete çökertildi. 80 bin 572 uyuşturucu operasyonunda 98 bin 198 şüpheli gözaltına alındı, 8 bin 379’u tutuklandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 3 bine yakın operasyonda 3 bin 975 göçmen kaçakçısı yakalandı, 1225’i tutuklandı. Yakalanan 112 bin 404 kaçak göçmenden 48 bin 339’u ülkelerine gönderildi. Bu sürede İstanbul’da ikamet süresi bittiği için kaçak durumuna düşen 120 bin 531 yabancı da yakalanacağını anlayıp Türkiye’den ayrıldı.”



#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı
#Ankara
#FETÖ
#PKK
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