Paramotor güçlü ihtimal

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 ayda yapılan operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu. İstanbul Beşiktaş’ta bir otelde gazetecilerle bir araya gelen Yerlikaya, “Başta terör, organize suçlar, uyuşturucu ve asayiş olmak üzere ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımızı sürdürüyoruz” dedi. 1 Ekim’de İçişleri Bakanlığı’na düzenlenen saldırıyla ilgili Yerlikaya, teröristlerin Suriye’den paramotorla geldikleri ihtimali üzerinde durulduğunu, ancak paramotoru henüz bulamadıklarını belirtti. Yerlikaya konuyla ilgili “Saldırganların karada izleri yok” dedi. İhmal iddialarının araştırıldığını anlatan Yerlikaya, 2 teröristin Kayseri’de 1 gün önce uzun namlulu silahlarla bir araca ateş açmaları üzerine 112’ye ihbar yapıldığını, ancak plakanın Plaka Tanıma Sistemi’nde (PTS) ulusal yerine yerele girildiğini açıkladı. “Plaka tespit kayıtları yerelde kalmış, genele çıkmamış” diyen Yerlikaya, konuyla ilgili geniş bir açıklama yapacağını ifade etti.