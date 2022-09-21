Parasını alamadığı iddiasıyla iş yerini basan palalı saldırgan yakalandı

Kavgayı görenler durumu polise bildirirken, şüpheli ve arkadaşları ise olay yerinden kaçtı.

İnegöl'deki olay, dün saat 18.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kısmet Sokak’ta meydana geldi. Yaklaşık 1 aydır demir doğrama atölyesinde çalışan Suriye uyruklu Abdullatif Elnahar (24), iddiaya göre patronu vatandaşı Ahmad Ajjan El Hadid’den (55) maaşını istedi. Patronundan olumsuz yanıt alınca iş yerinden ayrılan şüpheli, bir süre sonra arkadaşlarını da yanına alarak, tekrar doğrama atölyesine geldi. Şüpheli ve yanında gelen kişiler ile iş yerinde bulunanlar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada elindeki palayı sallayan şüpheli, Ahmad Ajjan El Hadid ile oğlu Yusuf Ajjan El Hadid’i (34) yaraladı. Kavgayı görenler durumu polise bildirirken, şüpheli ve arkadaşları ise olay yerinden kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı baba ile oğlunu İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İKİ ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli 4 kişi dün gece saatlerinde yakalandı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Abdullatif Elnahar ile Musa Hattab (22) bugün adliyeye sevk edildi. Elnahar'ın ifadesinde, "Ben eskiden orada çalışıyordum. İş yerine paramı istemeye gittim. Tartışma sonucu kavga çıktı" dediği öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerin atölyeyi bastığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.