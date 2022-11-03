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ANKARA

Paraşüt eğitiminde kaza: Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ankara Gölbaşı ilçesinde 03 Kasım 2022 tarihinde icra edilen serbest paraşüt atlayışı esnasında meydana gelen kazada Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in şehit olduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi DHA
Paraşüt eğitiminde kaza: Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit oldu
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 Kasım'da icra edilen serbest paraşüt atlayışı esnasında meydana gelen kazada Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" notuyla yayımlanan mesajda, şehit Demir'in fotoğrafına da yer verildi.

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