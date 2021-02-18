Gündem Paraşütle uçmak için yapmıştı şimdi evine giderken kullanıyor Görenler çok şaşırıyor
BURSA

Paraşütle uçmak için yapmıştı şimdi evine giderken kullanıyor: Görenler çok şaşırıyor

Bursa’da paramotorla sokakta karların üzerinde kayak yapan İbrahim Dinçer, her yere paramotoruyla kayarak gidiyor.

Haber Merkezi İHA
Evine kayarak gidiyor.
Evine kayarak gidiyor.

Merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi`nde uçuş okulu sahibi olan 51 yaşındaki İbrahim Dinçer, paraşütle uçmak için kullanılan paramotorla kayak yaptı.

HER YERE KAYARAK GİDİYOR

Bursa`ya kar yağmasını fırsat bilen Dinçer, sırtına paramotorunu takıp ayağına giydiği kızak takımlarıyla her yere paramotoruyla kayarak gidiyor. Paramotorla kızak yapıldığını gören vatandaşlar hayretler içinde kalıyor.

Uzun yıllar yamaç paraşütü yaptığını belirten İbrahim Dinçer, "vde otururken aklıma paramotorla kayak yapmak geldi. Kızak takımlarımı giyip sırtıma da paramotoru taktım. Bursa sokaklarında karı fırsat bilip gezmedik yer bırakmadım. Mahallemde oturanlar benim bu durumuma alıştı. İlk defa görenler çok şaşırıyor" dedi.

Bursa’da tahminler değişti: Kar hafta sonuna kadar yağacak
GÜNDEM
Bursa’da tahminler değişti: Kar hafta sonuna kadar yağacak

Bursa'da yoğun kar yağışı sebebiyle seralar çöktü
FOTOĞRAF 9
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Bursa’da 3 gündür devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İnegöl ilçesinde de Çeltikçi, Kıran ve Kayapınar mahallelerindeki bazı seralar, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü.
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Üzerlerinde yaklaşık 1 metre kalınlığında kar biriken seraların çökmesiyle ürünler zarar gördü.
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Çeltikçi Mahallesi’nde serası çöken çiftçi Ümit İpek, “Kardan dolayı seralarımız çöktü. 7 bin 500 metrekare alanda marul ekimi yapıyoruz. 800 bin TL zararım var. Sigortamız var, TARSİM’in yapması gerekeni bekliyoruz. Ama burayı ayağa kaldırmamız lazım. Büyük seralar kar yükünü kaldıramadı. Kar yağışı bir gün daha devam ederse tüm seralar yıkılabilir” ifadelerini kullandı.
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Bölgedeki çiftçilerin yaklaşık 3 milyon TL zararı olduğunu ifade eden İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Gördüğünüz gibi seralar çökmüş durumda. Kıran, Kayapınar ve Çeltikçi mahallerimizde de seralar çöktü. Önemli olan burada çiftçinin mağdur olmaması. Biran önce çiftçimizi ayağa kaldırmamız lazım” dedi.
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Bursa'da yoğun kar yağışı sebebiyle seralar çöktü
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal mahallelerde, 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle bazı seralar çöktü. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, zararın yaklaşık 3 milyon TL olduğunu söyledi.
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