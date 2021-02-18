Paraşütle uçmak için yapmıştı şimdi evine giderken kullanıyor: Görenler çok şaşırıyor

Merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi`nde uçuş okulu sahibi olan 51 yaşındaki İbrahim Dinçer, paraşütle uçmak için kullanılan paramotorla kayak yaptı.

HER YERE KAYARAK GİDİYOR

Bursa`ya kar yağmasını fırsat bilen Dinçer, sırtına paramotorunu takıp ayağına giydiği kızak takımlarıyla her yere paramotoruyla kayarak gidiyor. Paramotorla kızak yapıldığını gören vatandaşlar hayretler içinde kalıyor.

Uzun yıllar yamaç paraşütü yaptığını belirten İbrahim Dinçer, "vde otururken aklıma paramotorla kayak yapmak geldi. Kızak takımlarımı giyip sırtıma da paramotoru taktım. Bursa sokaklarında karı fırsat bilip gezmedik yer bırakmadım. Mahallemde oturanlar benim bu durumuma alıştı. İlk defa görenler çok şaşırıyor" dedi.

REKLAM

GÜNDEM Bursa’da tahminler değişti: Kar hafta sonuna kadar yağacak