Gündem Paraşütlerinin halatı koptu palmiyeye takıldılar
ANTALYA

Halatı kopan deniz paraşütüyle palmiyeye çarptılar

Paraşütlerinin halatı koptu palmiyeye takıldılar

Antalya'da bindikleri deniz paraşütünün halatının kopması sonucu rüzgarla havada savrulan Rus turistler, bir otelin palmiyelerine takıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı turistler, özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, deniz paraşütü kullandıran kişiyi, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Haber Merkezi AA
Deniz paraşütü, otelin palmiyelerine takıldı.
Deniz paraşütü, otelin palmiyelerine takıldı.

Antalya'da bindikleri deniz paraşütünün halatının kopması sonucu rüzgarla havada savrulan Rus turistler, bir otelin palmiyelerine takıldı.

Rus turistler Valentina Kulishova ile Mark Mitrafanov, Konyaaltı Plajı'nda deniz paraşütüne bindi.

  • Bu sırada şiddetli rüzgar nedeniyle deniz paraşütünün halatı koptu. Yaklaşık 300 metre savrulan Rus turistlerin bindiği paraşüt 5 yıldızlı bir otelin palmiyelerine takıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı turistler, özel bir hastaneye kaldırıldı.

  • Polis ekipleri, deniz paraşütü kullandıran kişiyi, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Konyaaltı Plajı'ndan denize giren Muhammet Altunel, özçekim yaptığı sırada çektiği fotoğrafta halatı bulunmayan bir deniz paraşütü fark ettiğini söyledi.

Arkasına döndüğünde Rus turistlerin bağırarak yardım istediğini anlatan Altunel, "Rüzgarla savruluyorlardı. Plajın üzerinden ve Akdeniz Bulvarı'nın üzerinden geçerek otelin palmiyelerine takıldılar. Otelin duvarına çarpsalardı daha da ağır yaralanabilirlerdi" dedi.

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