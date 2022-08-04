Paraşütü açılmadığı için zemine çakılan eğitmen astsubay ağır yaralı

Hastane yangınındaki tahliyeye ait görüntüler: Yaklaşan alevlere karşı saniyelerle yarıştılar

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında bina içindeki tahliyeye ait görüntüler ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri ve hastane personeli hasta ve yaşlıların tahliyesi için yaklaşmakta olan alevler nedeniyle saniyelerle yarıştı. Bir kısım itfaiye eri yangına müdahale ederken hemen arkalarındaki diğer ekipler hasta ve yaşlıların tahliyesini gerçekleştirdi.