Gündem Parayı değil seni istiyorum deyip dehşeti yaşatmıştı İfadesi ortaya çıktı
ANTALYA

'Parayı değil seni istiyorum' deyip dehşeti yaşatmıştı: İfadesi ortaya çıktı

Antalya'da mutfak penceresinden girdiği evde tecavüz girişiminde bulunduğu Nebahat A.'yı (57) çığlık atması üzerine karnından bıçaklayan Özcan K.'nin (23) polise verdiği ifade ortaya çıktı. Özcan K.'nin, motosikleti çalmayı planladığı, bunu gerçekleştiremeyince sinirlenip yan taraftaki mutfak penceresinden girdiği evde kadına tecavüz etmeye kalkıştığını söylediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Özcan K.
Özcan K.

Salı günü saat 06.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi'ndeki gecekonduda meydana gelen olayda yatalak annesiyle yaşayan Nebahat A., korkuluğu olmayan mutfak penceresinden eve giren kimliği belirsiz kişiyle karşı karşıya geldi.

  • Nebahat A., hırsız zannettiği kişiye cüzdanında bulunan 1000 lirayı almasını söyledi. Amacının hırsızlık olmadığını belirtip, "Parayı değil seni istiyorum" diyen kişi, kadına tecavüz etmeye kalkıştı.

Nebahat A.'nın çığlık atması üzerine paniğe kapılan kişi, kadını karnından bıçaklayıp kaçtı. Nebahat A., sesini duyup eve gelen komşusu Veli Demir tarafından kan içinde yerde yatarken bulundu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı kadını ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Nebahat A., acil servisteki ilk müdahalenin ardından ameliyat edildi.

  • Kepez Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, saldırganın 'hırsızlık', 'tehdit' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından kaydı bulunan Özcan K. olduğunu belirledi. Özcan K.'nin Kepez'deki Baraj Mahallesi'nde dolaştığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Polisleri görünce kaçmaya başlayan Özcan K., çevredekiler tarafından durdurularak dövüldü. Gözaltına alınan Özcan K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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