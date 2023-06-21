Parçalanıp satılmak üzere yurda getirilen 15 TIR ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye bırakılma riski taşıyan araçları incelemeye aldı. Yükü olmadan yurda giriş yapmaya çalışan 3 TIR, araç sürücüleri beraberindeki kişilerin şüpheli hareketleri üzerine incelemeye alındı. Söz konusu TIR'ların yurda getirilerek parçalara ayrılacağı ve bu parçaların yasa dışı olarak iç piyasaya sürüleceği tespit edildi.