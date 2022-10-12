Gündem Park halinde yanan araç sokaktaki üç aracın daha yanmasına neden oldu
İSTANBUL

Park halinde yanan araç sokaktaki üç aracın daha yanmasına neden oldu

Ümraniye'de park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, sokaktaki 3 araca sirayet etti. Yangında üç araç kullanılamaz hale gelirken bir araçta hasar oluştu.

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Haber Merkezi AA
Park halinde yanan araç sokaktaki üç aracın daha yanmasına neden oldu
Yangında hafif ticari araç ve iki otomobil kullanılamaz hale gelirken bir hafif ticari araçta hasar oluştu.

Esenevler Mahallesi Bala Sokağı'na park edilmiş 34 MB 6239 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevler, sokakta park halindeki bir hafif ticari araç ve iki otomobile sıçradı.

Yangını gören araç sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, araçlarda soğutma çalışması yapıldı. Yangında hafif ticari araç ve iki otomobil kullanılamaz hale gelirken bir hafif ticari araçta hasar oluştu.

Yangının söndürülmesinin ardından sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerde bulundu.

Çıkan yangını hafif ticari araç sahipleri evlerinden telefonla görüntüledi. Görüntüde hafif ticari araçtan alevlerin yükselip patlamalar yaşandığı ve alevlerin park halindeki araçlara sıçradığı görülüyor.

Park halinde yanan araç sokaktaki üç aracın daha yanmasına neden oldu
FOTOĞRAF 5
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Esenevler Mahallesi Bala Sokağı'na park edilmiş 34 MB 6239 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevler, sokakta park halindeki bir hafif ticari araç ve iki otomobile sıçradı.
Title
Yangını gören araç sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Title
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, araçlarda soğutma çalışması yapıldı. Yangında hafif ticari araç ve iki otomobil kullanılamaz hale gelirken bir hafif ticari araçta hasar oluştu.
Title
Yangının söndürülmesinin ardından sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerde bulundu.
Title
Çıkan yangını hafif ticari araç sahipleri evlerinden telefonla görüntüledi. Görüntüde hafif ticari araçtan alevlerin yükselip patlamalar yaşandığı ve alevlerin park halindeki araçlara sıçradığı görülüyor.
Park halinde yanan araç sokaktaki üç aracın daha yanmasına neden oldu
Ümraniye'de park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, sokaktaki 3 araca sirayet etti. Yangında dört araç kullanılamaz hale gelirken bir araçta hasar oluştu.


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