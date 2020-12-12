Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Park halindeki araçta 103 kilo 515 gram eroin ele geçirildi
3. SAYFA

Park halindeki araçta 103 kilo 515 gram eroin ele geçirildi

Van'da polisin park halindeki bir araçta yaptığı aramada, 103 kilo 515 gram eroin ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucu ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezinde, park halindeki bir araçta arama yaptı.

  • Aramada, 200 paket halinde toplam 103 kilo 515 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgisi olan şüphelinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kargo merkezine narkotik operasyonu: Kitaplara emdirilmiş 4 kilo kokain ele geçirildi
GÜNDEM
Kargo merkezine narkotik operasyonu: Kitaplara emdirilmiş 4 kilo kokain ele geçirildi


Mücadele hız kesmeden devam edecek

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu, uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" denildi.

Abone Ol Google News
Telefon kiralama hizmeti başladı

Telefon kiralama hizmeti başladı

​Artık yüksek fiyatlı üst seviye telefonları kiralamak mümkün.
Yakalanmaktan kurtulamadı

Yakalanmaktan kurtulamadı

​Otomobildeki sakız kutusuna uyuşturucu gizledi.
İranın hadsiz çıkışına Azerbaycanlılardan şiirli tepki

​AK Parti'den haddi aşan İranlı siyasilere sert tepki.
En az 25 gol atar

En az 25 gol atar

​Fenerbahçeli Cisse için dikkati çeken tahmin.

Korona yokmuş gibi

Korona yokmuş gibi

​Kıraathane ve oyun salonlarına şok baskın.

Gökdelene izin yok

Gökdelene izin yok

​Vatandaş tepki göstermişti mahkemeden karar çıktı.

'Öldürmeyi seviyorum,<br>çünkü çok eğlenceli'

'Öldürmeyi seviyorum,
çünkü çok eğlenceli'

ABD'de seri katil 'Zodyak'ın şifresi 51 yıl sonra çözüldü.
26 Aralık'ta açılıyor

26 Aralık'ta açılıyor

İstanbul'a ulaşımı büyük oranda rahatlatacak.
'Ölümü temiz olmayacak'

'Ölümü temiz olmayacak'

​Eski kız arkadaşının aracını ateşe verdi, tehdit etti.
Sağanak yağış<br>ve kar bekleniyor

Sağanak yağış
ve kar bekleniyor

​Meteoroloji bölge ve illeri sıralayıp uyardı..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.