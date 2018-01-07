Park tartışmasında kurşun yağdırdı!

Merkezefendi ilçesinin Sırakapılar Mahallesi Saltak Caddesi'nde iki kişi, iddiaya göre park yeri nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında Mesut K., elindeki silahla Aydın G.'nin ayaklarına doğru rastgele ateş etti.
Olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada vücuduna kurşun isabet eden Aydın G., yaralandı.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
"Zanlı yaklaşık iki saat sonra yakalandı"
Yaralı olan A.G.'nin kaldırıldığı hastanede tedavisi sürerken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı yaralama olayı ile ilgili geniş çalışma yapan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı yaklaşık 2 saat sonra yakaladı. Yakalanan zanlı ifadesi alınmak üzere Çınar İlçe Emniyet Amirliği'ne götürüldü.
Öte yandan olay anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.