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Denizli haber: Park tartışması yaşadığı kişiye kurşun yağdırdı

Park tartışmasında kurşun yağdırdı!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişinin silahla vurularak yaralanma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlının yakalandığı öğrenilirken, Yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber MerkeziAA
O anlar saniye saniye görüntülendi.
O anlar saniye saniye görüntülendi.

Merkezefendi ilçesinin Sırakapılar Mahallesi Saltak Caddesi'nde iki kişi, iddiaya göre park yeri nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Mesut K., elindeki silahla Aydın G.'nin ayaklarına doğru rastgele ateş etti.

Olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada vücuduna kurşun isabet eden Aydın G., yaralandı.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Yaralanan şahıs olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Zanlı yaklaşık iki saat sonra yakalandı"

Yaralı olan A.G.'nin kaldırıldığı hastanede tedavisi sürerken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı yaralama olayı ile ilgili geniş çalışma yapan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı yaklaşık 2 saat sonra yakaladı. Yakalanan zanlı ifadesi alınmak üzere Çınar İlçe Emniyet Amirliği'ne götürüldü.

Öte yandan olay anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Park etme tartışmasında böyle kurşun yağdırdı!
OYNAT01:36
Park etme tartışmasında böyle kurşun yağdırdı!
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park etme kavgasında çıkan tartışma ve silahlı kavgaya dönüşen olayda, kurşunların sıkıldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Ayağından aldığı 5 kurşunla yaralanan A.G., olay yerine yakın bir iş yerine sığınmaya çalışırken yere yığıldı. Polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat sonra yakaladığı zanlı ifadesi alınmak üzere Çınar İlçe Emniyet Amirliği'ne götürüldü.
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