Park yüzünden mahalle savaş alanına döndü

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde yaşandı. İddiaya göre, servis minibüsü şoförü ile komşusu arasında park yüzünden tartışma yaşandı.

DHA

Uzun süre birbiri ile tartışan iki komşu bir süre sonra birbirine küfür ve hakaret etmeye başlayınca tartışma yerini kavgaya bıraktı.

DHA

Mahallede birbirine bıçak ve sopa ile saldıran onlarca kişi mahalleyi adeta savaş alanına çevirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

DHA

Polislerin müdahalesi ile durdurulan kavga gece saatlerine kadar tarafların akrabalarının zaman zaman olay yerine gelmesi ile aralıklar ile devam etti.

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DHA

Kavga da çok kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar cep telefonu kameraları ile böyle görüntülendi.

DHA

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