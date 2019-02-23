Gündem Parke taşıyla öldürüldü
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Parke taşıyla öldürüldü

Adana’da iki hafta önce motosikleti hızlı kullanma yüzünden çıkan kavgada parke taşıyla vurularak yaralanan Suriyeli Hüsametin Hacı hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Adana’da, 13 gün önce, trafikte çıkan tartışmada başına parke taşıyla vurularak yaralanan Suriyeli evli ve 1 çocuk babası Hüsamettin Hacı (34), hayatını kaybetti. Olay, 9 Şubat Cumartesi günü Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi’nde meydana geldi. Murat G. (20) ve Naim İnal T. (34), elektrikli motosikleti hızlı kullandığı için Hüsamettin Hacı, babası Velit Hacı (54), beraberindeki Mohammad Shalhamı (24) ve Muhammed Sahric (27) ile tartıştı.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

  • Kavgaya dönüşen olayda, Murat G., Hüsamettin Hacı’nın başına yerden aldığı parke taşıyla vurdu. Ağır yaralanan Hüsamettin Hacı, ambulansla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Murat G. tutuklanırken, Naim İnal T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi süren Hüsamettin Hacı, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hacı’nın ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Hüsamettin Hacı’nın cenazesinin yapılacak otopsinin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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