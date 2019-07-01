İstanbul Ataşehir'de parkta çekirdek poşetinde uyuşturucu satarken yakalandı Parkta çekirdek poşetinde uyuşturucu satarken yakalandı İstanbul Ataşehir'de çocuk parkında çekirdek poşeti içinde uyuşturucu madde sattığı belirlenen Türkmenistan uyruklu kadın gözaltına alındı. Kadının evinde yapılan aramalarda da uyuşturucu maddeler, elektronik terazi, 2 kurusıkı tabanca ile 1 havalı tabanca, uyuşturucu alışverişlerinin listesinin bulunduğu çetele ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 210 lira ele geçirildi.

Haber Merkezi 01 Temmuz 2019, 17:18 Son Güncelleme: 01 Temmuz 2019, 17:26 DHA