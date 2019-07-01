Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Parkta çekirdek poşetinde uyuşturucu satarken yakalandı
İSTANBUL

İstanbul Ataşehir'de parkta çekirdek poşetinde uyuşturucu satarken yakalandı

Parkta çekirdek poşetinde uyuşturucu satarken yakalandı

İstanbul Ataşehir'de çocuk parkında çekirdek poşeti içinde uyuşturucu madde sattığı belirlenen Türkmenistan uyruklu kadın gözaltına alındı. Kadının evinde yapılan aramalarda da uyuşturucu maddeler, elektronik terazi, 2 kurusıkı tabanca ile 1 havalı tabanca, uyuşturucu alışverişlerinin listesinin bulunduğu çetele ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 210 lira ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Şüphelinin evinde ele geçirilenler.
Şüphelinin evinde ele geçirilenler.

Ataşehir'in İçerenköy Mahallesi Huzur Hoca Caddesi’nde bulunan parkta bir kadının uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mobil Park Timleri bir çalışma başlattı.

Polis ekipleri, 21 Haziran’da parka uyuşturucu satmak için geldiği belirlenen Türkmenistan uyruklu 41 yaşındaki Gülran K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Gülran K.’nın elindeki çekirdek poşetinin içinde 5,3 gram eroin ve alüminyum folyoya sarılı 0,7 gram metamfetamin ele geçirildi.

Evinde de uyuşturucu madde ele geçirildi

Gülran K.’nın aynı mahallede bulunan evinde de arama izni alan polis ekipleri evde arama başlattı. Evde yapılan aramalarda 107,9 gram eroin, 4,3 gram metamfetamin, 40 uyuşturucu hap, elektronik terazi, 2 kurusıkı tabanca ile 1 havalı tabanca, uyuşturucu alışverişlerinin listesinin bulunduğu çetele ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 210 lira ele geçirildi.

Şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gülran K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklandı.

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