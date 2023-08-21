|
Gündem

Parkta 'yer verme' kavgası: Üç kişi 10 kişilik grubun bıçaklı saldırısına uğradı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde parkta oturup sohbet eden 3 arkadaş, 'yer verme' tartışmasında 10 kişilik grup tarafından bıçakla yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri ise şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.

07:37 . 21/08/2023 Pazartesi
DHA
Parkta oturan 3 arkadaş, 'yer verme' tartışmasında 10 kişilik grubun bıçaklı saldırısına uğradı

Parkta oturan 3 arkadaş, 'yer verme' tartışmasında 10 kişilik grubun bıçaklı saldırısına uğradı

Olay, saat 22.00 sıralarında Alanyurt Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşlar Halil İbrahim Ç. (38), Bahri O. (30) ve Hasan D. (53), Esenler Caddesi’ndeki bir parkta buluştu.


3 arkadaş, iddiaya göre, burada sohbet ederken yanlarına gelen 10 kişilik grup yerlerini istedi. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.


Halil İbrahim Ç., Bahri O. ve Hasan D. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanırken, 10 kişilik grup ise olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri ise şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.




#Bursa
#Bıçaklı kavga
#İnegöl
37 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Manchester City Kulübü hakkında tüm detaylar