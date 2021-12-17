​Parlamenter sisteme dönüş çalışmasında masa altından HDP çıktı ​

Ağırlığını Millet İttifakı’nın oluşturduğu güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü içeren çalışmada 6 parti mutabakata ulaşırken, perde arkasında HDP ile temas ortaya çıktı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün “HDP ile de görüşüyoruz hatta, heyetlerimiz görüşüyor’’ dedi. Liderler tarafından son şekli verilerek kamuoyuna açıklanacak ortak mutabakat metnine esas olacak çalışmayı yürüten komisyon, önceki akşam bir araya geldi. Toplantıda metin üzerinde redaksiyon çalışması yapıldı.

YENİ YILDA

6 parti temsilcisinden oluşan komisyon Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisinin yapılacak son düzenlemelerinin ardından rapor haline getirerek, en kısa sürede, liderlerin önerileri doğrultusunda son düzenlemeler ile yeni yılda kamuoyuna açıklanması ön görülüyor.

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AÇIK ETTİ

Muhalefet partileri HDP ile daha önce masaya oturarak federasyon anayasası hazırlamışlardı. Parlamenter sisteme geçiş çalışmasında da HDP ile ortak çalışıldığı ortaya çıktı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün “HDP ile de görüşüyoruz hatta, heyetlerimiz görüşüyor” ifadeleri ile HDP ile yapılan ortaklığı açık etti.

Taslak metine göre durum tespiti yapılacak ve öneriler yer alacak. Yasama, yürütme, yargı, yerel yönetimler, kanunu yer alacak. Liderlere sunulacak olan güçlendirilmiş parlamenter sistem ortak mutabakat metni geniş kapsamlı olacak.

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