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İSTANBUL

Parmaklıklar arkasından adliye koridorlarına

Kartal H Tipi Ceza İnfaz Kurumu ve Pendik Halk Eğitim Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında İstanbul Anadolu Adliyesi’nde karma sergi düzenlendi. Sergide 16 Kartal H TİPİ Kapalı Cezaevi mahkumlarının el emeği eserleri sergilendi. Satışa çıkarılan eserlerden elde edilen gelir hükümlülere verilecek.

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Saliha Engin Yeni Şafak
Parmaklıklar arkasından adliye koridorlarına
Hayat Boyu Öğrenme Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında İstanbul Anadolu Adliyesi’nde karma sergi düzenlendi.

Cezaevlerinde düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlikler hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması ve rehabilite edilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Bu amaçla, Kartal H Tipi Ceza İnfaz Kurumu ve Pendik Halk Eğitim Merkezi Hayat Boyu Öğrenme Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında İstanbul Anadolu Adliyesi’nde karma sergi düzenlendi. Serginin açılışına Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İcra Daireleri Başkanı Ahmet Kaya, Başsavcı vekilleri, hakim ve savcılar katıldı.

AMACIMIZ TOPLUMA KAZANDIRMAK

Anadolu Yakası'nda 11 tane Ceza İnfaz Kurumu olduğunu söyleyen İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, “Biz Ceza İnfaz Kurumlarını sadece hükümlerimizin cezalarını infaz ettikleri kurumlar olarak görmüyoruz. Hükümlülerin cezaevinden ayrıldıktan sonra topluma daha iyi entegre olabilmeleri için eğitim , sosyal ve mesleki faaliyetler düzenliyoruz. Hükümlülerimiz büyük bir ilgiyle bu faaliyetlere katılıyor. Biz de onların önlerini açmaya çalışıyoruz" dedi.

HÜKÜMLÜLERİN EL EMEĞİ

Dönem dönem Ceza İnfaz Kurumu ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde cezaevlerinde mesleki eğitim kursları açtıklarına değinen Akçadırlı, "Bugün de Kartal H Tipi Ceza İnfaz Kurumumuz ve Pendik Halk Eğitim Müdürlüğü ile düzenlenen ‘Parmaklıklar ardındaki sanat’ sergisinde bir araya geldik. Burada hükümlülerimizin Ceza İnfaz Kurumlarımızda ürettikleri el sanatları ve resimleri sergileniyor. Kartal Ceza İnfaz Kurumlarımızda yapılan çanta, cüzdan, kemer ve saat kordonları gibi ürünler de var” ifadesini kullandı.

Ebru Bayır
Ebru Bayır

GELİRİ MAHKUMLARA GİDECEK

  • Kartal H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda dekoratif el sanatları eğitmeni olarak görev yapan Kültür ve El Sanatları Öğretmeni Ebru Bayır, "Burada 16 öğrencimin el ürünleri var. Bunlar tek tek el emeği göz nuru, onların hayatlarına dokunabilmek bizim için çok önemli. Bunun sosyal sorumluluk projesi olduğunu düşünüyorum. Sergide ahşap yakma, bakır kabartma, alüminyum kabartma, resim, su kavaklarından yaptığımız ürünler, polyester boyamalar, protokol için hazırlanan ahşap kutular, örgü şallar bulunuyor” dedi.

GAZETEDEN KESİP RESMİNİ YAPTI

Sergide bulunan Kaplumbağa Terbiyecisi fotoğrafı ile yaşadıklarını anlatan Bayır, “Kaplumbağa Terbiyecisi resmini yapan kişi fotoğrafı küçücük bir gazete kupüründen kesmiş yaklaşık 10 santimlik bir resimdi. Mahkum bana ‘Hocam Pera Müzesi’nde var resim, gidip benim için bakar mısınız’ dedi, ben de gidip video ve resimlerini çektim. Sağ olsunlar bilgisayar imkanı da sağladılar bu sayede o mahkuma gösterdim resimleri. Şu an burada bulunan resim aynısının 3/1 oranında küçültülmüş hali” ifadelerini kullandı.

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