Gündem Parti aracında uyuşturucuyla yakalanan CHP yöneticisinin oğulları tutuklandı
POLİTİKA

Parti aracında uyuşturucuyla yakalanan CHP yöneticisinin oğulları tutuklandı

CHP'ye ait minibüste uyuşturucu madde ile yakalanan CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık, savcılığın itiraz etmesi üzerine tutuklandı.

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Haber Merkezi İHA
Parti aracında uyuşturucuyla yakalanan CHP yöneticisinin oğulları tutuklandı
CHP yöneticisinin oğulları tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 31 Aralık 2021 tarihinde Osmaniye İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 80 HH 100 plakalı aracı şüphe üzerine durdurdu.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN KAYITLARI VAR

  • Aracın CHP Osmaniye İl Teşkilatına ait olduğunu tespit eden ekipler, araç içinde bulunan şahısların uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan suç kayıtları olduğunu belirledi.

CHP’li başkanın torbacı çocukları: Partinin arabasında uyuşturucuyla yakalandılar
GÜNDEM
CHP’li başkanın torbacı çocukları: Partinin arabasında uyuşturucuyla yakalandılar

Durdurulan aracın içinde bulunan ve uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunan Metin Tamer Aşık ile uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan Çetin Aşık’ın CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları olduğu öğrenildi.

Osmaniye'de CHP'ye ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi: İl Başkanı'nın iki oğlu gözaltında
OYNAT 00:49
Osmaniye'de CHP'ye ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi: İl Başkanı'nın iki oğlu gözaltında
Osmaniye'de, CHP İl Başkanlığı'na ait minibüste polisin yaptığı aramada, 158,54 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan CHP İl Başkanı Mehmet A.'nın oğulları Ç.A. ve M.T.A. gözaltına alındı.

Araç içinde yapılan aramada iki kardeşe ait 158 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, Metin Tamer Aşık ve Çetin Aşık, ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık adli kontrol şartıyla olay günü serbest bırakılmıştı.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDILAR

Soruşturmayı yürüten savcılık Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık’ın serbest kalmasına itiraz etti. Bugün yeniden gözaltına alınan Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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GÜNDEM
Çocukları parti aracında uyuşturucuyla yakalanan CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık istifa etti

Öte yandan, CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık, çocuklarının CHP’ye ait araçta sentetik uyuşturucu ile yakalanmalarının ardından görevinden istifa etmişti.
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