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Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin duyurdu: AK Parti'de kamp tarihleri belli oldu

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklama ile partinin kamp tarihlerini duyurdu. Şahin'in yaptığı açıklamaya göre, genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle 7-8 Haziran'da, belediye başkanlarıyla 1-2 Temmuz'da kamp yapılacak

20:25 - 14/05/2024 Salı
AA
AK Parti Genel Merkezi (Foto: Arşiv)
AK Parti Genel Merkezi (Foto: Arşiv)

AK Parti'de, genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle 7-8 Haziran'da, belediye başkanlarıyla 1-2 Temmuz'da kamp yapılacağı bildirildi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin Türk siyasi kültürüne kazandırdığı önemli müesseselerden biri olan ve artık gelenekselleşen istişare ve değerlendirme toplantılarına iki yeni halkayı ekleyeceklerini belirtti.

"İzlenecek yeni yol haritası belirlenecek"

Şahin, şunları kaydetti:

"7-8 Haziran'da Kızılcahamam'da genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle, 1-2 Temmuz'da genel merkez konferans salonunda belediye başkanlarıyla yapılacak istişare ve değerlendirme toplantılarında 31 Mart seçimlerinin sonuçları değerlendirilerek, izlenecek yeni yol haritası belirlenecek."



#AK Parti
#Kamp
#Belediye Başkanları
#Genel Merkez Yöneticileri
#Milletvekilleri
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