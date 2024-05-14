Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin duyurdu: AK Parti'de kamp tarihleri belli oldu

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin Türk siyasi kültürüne kazandırdığı önemli müesseselerden biri olan ve artık gelenekselleşen istişare ve değerlendirme toplantılarına iki yeni halkayı ekleyeceklerini belirtti.