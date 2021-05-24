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POLİTİKA

Partilere Hazine'den ödenecek yardıma terör kriteri: İlişki kanıtlanırsa yardım kesilecek

AK Parti tarafından hazırlanan Seçim Yasa Taslağı'nda, partilerin terörle ilişkileri mahkeme tarafından ispatlanırsa Hazine yardımı kesilecek.

Haber Merkezi Diğer
Partilere Hazineden ödenecek yardıma terör kriteri: İlişki kanıtlanırsa yardım kesilecek
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AK Parti’nin bir süredir üzerinde çalıştığı, Siyasi Partiler ve Seçim Yasa Taslağı’nda sona gelindi. Partide kurulan komisyonda hazırlanan metin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunuldu. AK Parti'nin Cumhur ittifakı ortağı MHP ile değerlendirildikten sonra kamuoyuna açıklanması planlanan raporda yer alan kriterlerde siyasi partilere verilen hazine yardımı da ele alındı.

Ensonhaber'in haberine göre; Hazine yardımıyla ilgili yer alan kriterlerden biri terörle ilişki olacak. Siyasi Partiler Yasası’nda, terörle bağı olan ve suça dahil olan partilere Hazine yardımının kesilmesi için dava açılabilmesine olanak yaratılacak. Böylece dava sonucuna bağlı olarak, Hazine yardımı kesilebilecek.

  • Hazine yardımına ilişkin yer alan diğer bir kriter de seçim barajı. AK Parti'nin hazırladığı taslakta, siyasi partilerin Hazine yardımından yararlanabilmesi için, halen yüzde 3 olan oy oranı şartının yüzde 7’ye çekilmesi bekleniyor.

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Partililerin Hazine'den aldığı para

Son olarak 2018'de yapılan genel seçimlere göre Siyasi Partiler Kanunu gereği AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti'ye, aldıkları oy oranlarıyla bağlantılı toplam 481 milyon 790 bin lira Hazine yardımı ödenecek.Hazine'den AK Parti'ye 209 milyon 304 bin lira, CHP'ye 111 milyon 369 milyon lira ödenecek.

HDP'ye 57 milyon 550 bin lira

Ödenilecek tutarlar arasında en büyük 3. pay ise HDP'ye. Hazine'den HDP'ye 57 milyon 550 bin lira aktarılacak. MHP'ye 54 milyon 588 bin lira ödenecekken, İyi Parti de 48 milyon 979 bin lira devletin kasasından pay alacak.

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