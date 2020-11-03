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Gündem Partisi Kızılayı hedef alan Akşenerden felaketinsiyaseti olmaz açıklaması
POLİTİKA

Partisi Kızılay’ı hedef alan Akşener’den ‘felaketin siyaseti olmaz’ açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, İzmir depreminin en başından beri yardım çalışması yürüten Kızılay’ı “neredeler” diyerek hedef almıştı. Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Felaketin siyaseti olmaz. Biz bu konuda hiçbir siyasi hesabın içinde olmadık, olmayacağız” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Meral Akşener
Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, İzmir depreminin ardından Kızılay’ı hedef alan bir paylaşımda bulunmuştu. "Geçmişi başarılarla dolu Türk Kızılay'ı İzmir depreminin neresinde; gören, duyan, bilen var mı?” ifadelerini kullanan Yılmaz’a, vatandaşlar Kızılay'ın deprem sonrası yürüttüğü yardım çalışmalarının fotoğraflarını paylaşarak cevap verdi.

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GÜNDEM
İYİ Partili Yılmaz'dan tepki toplayan Kızılay paylaşımı

“Siyasi hesabın içinde olmadık, olmayacağız”

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hiçbir zaman afetler üzerinden siyasi hesap içine girmediklerini söyledi. Akşener, "Felaketin siyaseti olmaz. Biz bu konuda hiçbir siyasi hesabın içinde olmadık, olmayacağız” ifadelerini kullandı.

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