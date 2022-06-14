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POLİTİKA

Partisinin kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiği Tanju Özcan'dan karara tepki: Ben CHP'nin üvey değil öz evladıyım

Sığınmacılara yönelik yaptığı ırkçı çıkışlarla gündeme gelen ve ardından belediye meclisinde bir kadın meclis üyesiyle yaşadığı diyalog nedeniyle büyük tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özcan, "Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü, bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk Milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi’nin üvey değil, öz evladıyım" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Partisinin kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiği Tanju Özcandan karara tepki: Ben CHPnin üvey değil öz evladıyım
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

Cumhuriyet Halk Partisi, mültecilere karşı sergilediği ırkçı tutumlar ve kadınlara yönelik tepki çeken hareket ve söylemleriyle sıkça gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Özcan'ın, belediye meclisinde bir kadın meclis üyesiyle yaşadığı diyalog gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği öğrenildi.

Tanju Özcan son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'adaylık' çıkışı yaparak "Sesiniz çıkmadı, siyaset iddia işidir. Ben hazırım" açıklamasında bulunmuştu.

TANJU ÖZCAN'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Disipline sevk edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Tanju Özcan, karara tepki göstererek "Ben CHP'nin üvey değil, öz evladıyım" dedi.

Özcan şu ifadeleri kullandı:

Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü,bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk Milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi’nin üvey değil, öz evladıyım."

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