Partisinin kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiği Tanju Özcan'dan karara tepki: Ben CHP'nin üvey değil öz evladıyım

Cumhuriyet Halk Partisi, mültecilere karşı sergilediği ırkçı tutumlar ve kadınlara yönelik tepki çeken hareket ve söylemleriyle sıkça gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Özcan'ın, belediye meclisinde bir kadın meclis üyesiyle yaşadığı diyalog gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği öğrenildi.

Tanju Özcan son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'adaylık' çıkışı yaparak "Sesiniz çıkmadı, siyaset iddia işidir. Ben hazırım" açıklamasında bulunmuştu.

TANJU ÖZCAN'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Disipline sevk edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Tanju Özcan, karara tepki göstererek "Ben CHP'nin üvey değil, öz evladıyım" dedi.

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Özcan şu ifadeleri kullandı:

Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü,bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk Milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi’nin üvey değil, öz evladıyım."

Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü,bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk Milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi’nin üvey değil, ÖZ EVLADIYIM. — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) June 14, 2022

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