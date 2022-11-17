Paşinyan: 'Bakü ile barış anlaşması imzalamaya hazırız'

Başbakan Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada, "Rusya'nın tutumunu benimsememizin nedeni, Dağlık Karabağ Ermenilerinin güvenlik ve haklarını sağlama konusunu ilerletmemizdir." dedi.
MEHR Haber Ajansı'na göre Paşinyan, "2018'de olduğu gibi, diyaloğun bir numaralı muhataplarının Dağlık Karabağ Ermenileri olması gerektiğine inanıyoruz.
Dağlık Karabağ ve Azerbaycan temsilcileri arasında Ermenilerin hakları ve güvenliği konusunda uluslararası düzeyde görünür bir görüşme olması gerektiğini umuyoruz. Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri sorununu Karabağ Ermenilerinin sorunlarının çözümünden ayırmamız, Karabağ'daki Ermenilerin güvenlik ve hakları konusunu gündemden kaldırmayı kabul ettiğimiz anlamına gelmez" dedi.
Ermenistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğin karşılıklı olarak tanınmasına dayalı bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu kaydetti. Paşinyan, "Azerbaycan ile barış konusunda bir barış anlaşması imzalamaya hazırız" ifadelerini kullandı.
DÜNYA
Aliyev'den 'üçlü istişare' açıklaması: Ermenistan hazırsa biz de hazırız
DÜNYA
Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı
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İkinci Karabağ Savaşı 27 eylül 2020’de sabah saat 6da Ermenistanın Azerbaycan mevzileri ve sivil yerleşim yerlerine 3 koldan saldırmasıyla başladı.
Siviller arasında hayatını kaybedenler ve yaralananlar vardı.
Azerbaycan bütün cephe boyu karşı taarruza geçti. Tüm bunlar, Azerbaycan’ın topraklarını işgalden kurtaracağı vatan savaşına dönüştü.
Sabah saatlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa seslendi ve Bizim işimiz hak işidir, zafer kazanacağız dedi.
Bir liderin kararlılığı hızla sahaya yansıdı. savaşın başlamasından sadece saatler sonra ilk köylerin işgalden kurtarıldığı haberi geldi.Azerbaycan’da savaş hali ilan edildi. Ermenistan genel seferberlik, Azerbaycan ise kısmi seferberlik ilan etti. Savaş başlamıştı. İkinci Karabağ Savaşı ya da Azerbaycanlıların tabiriyle Vatan Muharebesi...
O günlerde savaşın ne kadar süreceğini kimse tahmin edemiyordu. Ancak Azerbaycan askerinin çok hızlı ilerlediği daha ilk günlerden belli olmuştu. Ermeni askerler kaçarken Azerbaycanlı gençler savaşa katılmak için cepheye koşuyordu. Azerbaycan askeri kahramanlık destanı yazıyordu.
İşgalden kurtarılan ilk şehir Cebrayıl oldu. 4 Ekimde vatan toprağına katıldı. 17 Ekimde Füzuli şehri, 20 Ekimde Zengilan şehri, 25 Ekimde Gubadlı şehri işgalden kurtarıldı.
Zafer haberlerini hep Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklıyordu. Aliyev’in ulusa seslenişleri sırasında Azerbaycan’da adeta hayat duruyordu.
Herkes nefesini tutup Aliyevi dinliyordu. Azerbaycan halkı yaklaşık 30 yıl beklediği haberlerin mutluluğunu ve şehit haberlerinin üzüntüsünü aynı anda yaşıyordu.
Kasım ayının ilk günlerinde ise herkes artık Şuşanın kurtarılma haberini bekliyordu. Azerbaycanlılar bunun kolay olmayacağını, zaman alacağını anlıyordu. Zira Şuşaya “alınmaz kale” deniyordu. Çünkü dağ başında kale duvarları arasında kurulmuş, savunması kolay zaptı zor bir şehirdi Şuşa.
Ancak Azerbaycan ordusu öz toprağını kurtarmak için tüm zorlukları aştı. Sarp kayalara elleriyle tırmanıp düşmanla göğüs göğüse çarpıştılar. Hafif silahlarla mücadele ettiler. Azerbaycan özel kuvvetleri mükemmel planlanmış bir operasyonla Şuşa’yı kurtardı. Şuşa operasyonu şimdi dünyanın askeri okullarında öğretiliyor.
liyev, Şuşanın işgalden kurtarılması haberini 2 yıl önce bugün, 8 Kasımda açıkladı. Şuşa’nın kurtarılmasıyla İkinci Karabağ savaşının da kaderi belirlendi. Ermenistan teslim oldu.10 Kasımda Rusya arabuluculuğunda 3lü anlaşma imzalandı. Bu Ermenistanın mağlubiyetinin belgesiydi.
O belgeye göre Ermenistan 3 şehirden Ağdam, Kelbecer ve Laçından da çıkmayı taahhüt etti.Azerbaycan bu topraklarını tek kurşun bile atmadan diplomasi zaferiyle kurtardı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 10 Kasımın Mustafa Kemal Atatürkün ölüm tarihi olması nedeniyle, Ermenistanı teslim olmaya iten Şuşanın işgalden kurtarıldığı 8 Kasımı zafer günü ilan etti.
44 günde yazılan destan: Karabağ Zaferi'nin ikinci yıl dönümü
27 Eylül 2020'de Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın saldırılarına yönelik karşı saldırı başlattı. Türk İHA ve SİHA'larının desteğiyle, 44 gün süren savaşta 300'den fazla yerleşim yeri işgalden kurtarıldı. Karabağ'ı anavatana katmak için 2 bin 908 şehit can verdi. Bugün o zaferin 2. yıl dönümü. Azerbaycan ordusu, hem topraklarını kurtardı,hem de Ermenistan'a büyük darbe vurdu.