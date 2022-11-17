Paşinyan: 'Bakü ile barış anlaşması imzalamaya hazırız'

Başbakan Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada, "Rusya'nın tutumunu benimsememizin nedeni, Dağlık Karabağ Ermenilerinin güvenlik ve haklarını sağlama konusunu ilerletmemizdir." dedi.

MEHR Haber Ajansı'na göre Paşinyan, "2018'de olduğu gibi, diyaloğun bir numaralı muhataplarının Dağlık Karabağ Ermenileri olması gerektiğine inanıyoruz. Dağlık Karabağ ve Azerbaycan temsilcileri arasında Ermenilerin hakları ve güvenliği konusunda uluslararası düzeyde görünür bir görüşme olması gerektiğini umuyoruz. Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri sorununu Karabağ Ermenilerinin sorunlarının çözümünden ayırmamız, Karabağ'daki Ermenilerin güvenlik ve hakları konusunu gündemden kaldırmayı kabul ettiğimiz anlamına gelmez" dedi.

Ermenistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğin karşılıklı olarak tanınmasına dayalı bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu kaydetti. Paşinyan, "Azerbaycan ile barış konusunda bir barış anlaşması imzalamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

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