Pastası yerken ölüyordu: Boğazına toplu iğne saplandı

22 yaşındaki Ramazan Orçan, arkadaşının doğum gününü kutlamak için Tekerek mevkisinde bir pastaneye gitti. Pastayı yedikten sonra fenalaşan genç hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde boğazına toplu iğne saplandığı tespit edilen genç, acil ameliyata alındı. Ameliyatla boğazına saplanan iğne çıkarılan Ramazan Orçan’ın tedavisi sürüyor.
Pastadan birkaç lokma aldıktan sonra boğazıma bir şeyin battığını ve nefes alamadığını hissettiğini söyleyen Orçan, "Yoğun uğraşlar sonucunda toplu iğne boğazımdan çıkarıldı. Şuan hastanede yatıyorum. Bir süre daha gözetim altında tutulacağım. Ölümle kalım arasında kaldığımı doktorlar ifade etti. Benim başıma geldi, başkalarının başına gelmesin. Olayı yargıya taşıyacağım” ifadelerini kullandı.
İşletmeciler açıklama yapmadı
İddiaların hedefi pastane yönetimi ise, gerekli incelemelerin ardından ilerleyen günlerde konuyla ilgili açıklama yapacaklarını belirttiler.