Gündem Pastası yerken ölüyordu Boğazına toplu iğne saplandı
KAHRAMANMARAŞ

Pastası yerken ölüyordu: Boğazına toplu iğne saplandı

Kahramanmaraş’ta pastanede arkadaşı için kesilen doğum günü pastasını yerken boğazına toplu iğne saplanan 22 yaşındaki genç hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Boğazındaki iğne çıkartılan ve tedavisi devam eden Orçan, pastane yönetiminden şikayetçi olacağını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Gencin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Gencin hastanedeki tedavisi sürüyor.

22 yaşındaki Ramazan Orçan, arkadaşının doğum gününü kutlamak için Tekerek mevkisinde bir pastaneye gitti. Pastayı yedikten sonra fenalaşan genç hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde boğazına toplu iğne saplandığı tespit edilen genç, acil ameliyata alındı. Ameliyatla boğazına saplanan iğne çıkarılan Ramazan Orçan’ın tedavisi sürüyor.

İHA
Ölümden dönen gencin yediği pastandan çıkan toplu iğne.

İHA
Ramazan Orçan'ın boğazına saplanan iğnenin röntgeni.
Pastadan birkaç lokma aldıktan sonra boğazıma bir şeyin battığını ve nefes alamadığını hissettiğini söyleyen Orçan, "Yoğun uğraşlar sonucunda toplu iğne boğazımdan çıkarıldı. Şuan hastanede yatıyorum. Bir süre daha gözetim altında tutulacağım. Ölümle kalım arasında kaldığımı doktorlar ifade etti. Benim başıma geldi, başkalarının başına gelmesin. Olayı yargıya taşıyacağım” ifadelerini kullandı.

İşletmeciler açıklama yapmadı

İddiaların hedefi pastane yönetimi ise, gerekli incelemelerin ardından ilerleyen günlerde konuyla ilgili açıklama yapacaklarını belirttiler.

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