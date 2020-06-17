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Gündem Patlak lastiği değiştirirken otobüsün altında kalan şoför hayatını kaybetti
3. SAYFA KONYA

Patlak lastiği değiştirirken otobüsün altında kalan şoför hayatını kaybetti

Patlak lastiği değiştirirken otobüsün altında kalan şoför hayatını kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında patlayan lastiği değiştirmeye çalışan yolcu otobüsü şoförü Halil Deveci (64), krikonun altına koyduğu taşın kayması sonucu aracın altında kalarak, yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Konya'da lastiği değiştirmeye çalışırken otobüsün altında kalan şoför öldü.
Konya'da lastiği değiştirmeye çalışırken otobüsün altında kalan şoför öldü.

Olay, saat 06.00 sıralarında, Aksaray- Ankara yolunun Kulu makası yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa'dan Ankara'ya yolcu taşıyan Halil Deveci yönetimindeki 63 KD 636 plakalı otobüsün, sol ön lastiği patladı.

DHA
Yolcu otobüsü şoförü Halil Deveci (64) hayatını kaybetti.
  • Otobüsü yolun sağına park eden Deveci, lastiği değiştirmek istedi. Krikonun altına koyduğu taşın kayması sonucu Deveci, otobüsün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri, sevk edildi.

Otobüsün altından çıkarılan Deveci'nin, yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Halil Deveci'nin cansız bedeni, otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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