Patlak lastiği değiştirirken otobüsün altında kalan şoför hayatını kaybetti

Kuyumcuya giren gaspçıyı dükkan sahibi polise teslim etti

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir kuyumcu, kuru sıkı tabancayla dükkanına girerek gasp girişiminde bulunan zanlıyı yakalayıp polise teslim etti. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.