'Patlama' ittifakı: Akşener ve Kılıçdaroğlu üç askerin şehit olduğu hain saldırıyı 'patlama' diyerek geçiştirdi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde menfeze yerleştirilen EYP’nin patlatılması sonucu üç asker şehit oldu, bir asker ise yaralandı.

GÜNDEM Şanlıurfa'dan acı haber: Üç askerimiz şehit oldu

BİR KEZ DAHA "PKK" DEMEDİLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, terör örgütü PKK'nın el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırısı sonucu şehit olan üç asker için birer taziye mesajı yayınladı.

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HAİN SALDIRIYI "PATLAMA" DİYEREK GEÇİŞTİRDİLER

Paylaşımlarda örgütün adını vermeyen iki lider, yaşanan olayı sadece 'patlama' olarak niteledi.

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