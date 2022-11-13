Gündem Patlamada yaralananlardan 39u taburcu edildi, 5i yoğun bakımda
İSTANBUL

Patlamada yaralananlardan 39'u taburcu edildi, 5'i yoğun bakımda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5'i halen yoğun bakımdadır, 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor" açıklamalarında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Patlamada yaralananlardan 39u taburcu edildi, 5i yoğun bakımda
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'unun taburcu olduğunu, tedavisi sürenlerden 5'inin yoğun bakımda bulunduğunu ve 2'sinin durumunun ciddiyet gösterdiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından, İstanbul'da meydana gelen patlamada yaralananların sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5'i halen yoğun bakımdadır, 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz."

Terörü lanetlediler

Terörü lanetlediler

​Ünlü isimlerden hain saldırıya tepki yağdı.
Başvurularbugün başlıyor

Başvurular
bugün başlıyor

​Polis Akademisi'ne 13 bin öğrenci alınacak.
46 kişi gözaltında

'46 kişi gözaltında'

​Bakan Bozdağ Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

​'Bulgular PKK/PYD terör örgütünü gösteriyor'

Hain saldırıda ölenlerin kimlikleri belli oldu.

Bombalı saldırı sonrası dikkat çeken detay.

İstiklal'deki saldırının arkasındaki faillere işaret edip net mesaj verdi.
Yeniden yaya<br>trafiğine açıldı

Yeniden yaya
trafiğine açıldı

İstiklal Caddesi'ndeki incelemeler sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'ya geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.