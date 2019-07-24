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MERSİN

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Mersin'in Anamur ilçesinde klima motoru patlayan apartman dairesinde büyük hasar oluşurken, yıkılan bölümden düşen ev sahibi ağır yaralandı.

Haber Merkezi AA
Polis ekiplerinin yanı sıra cumhuriyet savcısı da patlama yaşanan evde inceleme yaptı.
AA
Polis ekiplerinin yanı sıra cumhuriyet savcısı da patlama yaşanan evde inceleme yaptı.
Polis ekiplerinin yanı sıra cumhuriyet savcısı da patlama yaşanan evde inceleme yaptı.
AA
Polis ekiplerinin yanı sıra cumhuriyet savcısı da patlama yaşanan evde inceleme yaptı.

Yeşilyurt Mahallesi Memurlar Sitesi'ndeki apartmanda, Sevim Tufan'a ait birinci katta bulunan evin camla kapatılan balkonundaki klima motoru patladı.

Patlamanın etkisiyle evin bazı duvarları yıkılırken, camları da kırıldı. Olay sırasında evde bulanan ve yıkılan bölümden düşen Tufan ağır yaralandı.

Sevim Tufan olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mersin'e sevk edildi.

  • Bu arada, olay sırasında yan binadaki bir ev ile park halindeki bir otomobilin de camları kırıldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra cumhuriyet savcısı da patlama yaşanan evde inceleme yaptı.

Klima motoru patlayan ev savaş alanına döndü
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Klima motoru patlayan ev savaş alanına döndü
Mersin'de klima motorunun patlaması sonucu apartman dairesi harabeye döndü. Patlamanın etkisiyle evin bir duvarı yıkılırken, 1 kişi yaralandı. Yaralanan kadın olay yerine gelen ambulans ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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