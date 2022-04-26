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Gündem Paylaşımlarına erişim engeli gelen FETÖ firarisi Cevheri Güven muhatabını CHPden buldu
POLİTİKA

Paylaşımlarına erişim engeli gelen FETÖ firarisi Cevheri Güven muhatabını CHP'den buldu

FETÖ medya yapılanması mensubu firari Cevheri Güven'in Tosyalı iddiaları sonrası paylaşımlarına erişim engeli geldi. Gelişmenin ardından "Adam video yaptı" mesajını paylaşan Cevheri Güven, muhatabını muhalefet kanadından buldu. FETÖ firarisi Güven'e yanıt "Yarın saat 10'da Meclis'te Tosyalı dosyasını açıyorum" mesajıyla CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal'dan geldi. İktidara talip olan CHP'nin vekilinin FETÖ firarisinden talimat alırcasına 'Takipteyiz' mesajı vermesi şaşkınlık yarattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Paylaşımlarına erişim engeli gelen FETÖ firarisi Cevheri Güven muhatabını CHPden buldu
Servet Ünsal

Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanması mensubu firari Cevheri Güven’in bir Twitter paylaşımına CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal'dan yanıt geldi. Tosyalı konulu paylaşımda bulunan Cevheri Güven’in paylaşımına erişim engeli geldi. Bunun üzerine "Adam video yaptı" mesajını paylaşan FETÖ firarisi Güven'e yanıt CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal'dan geldi.

FETÖ FİRARİSİNE YANIT CHP'Lİ İSİMDEN GELDİ

Ankara Milletvekili Servet Ünsal, konuyu Meclis'te gerçekleştireceği basın toplantısında gündeme getireceğini söyledi.

Cevheri Güven'in paylaşımını "Yarın saat 10'da Meclis'te Tosyalı dosyasını açıyorum" şekilde yanıtlayan Ünsal, görenleri hayrete düşürdü. İktidara talip olan CHP'nin vekilinin FETÖ firarisiyle olan iletişimi ve 'Takipteyiz' mesajı vermesi şaşkınlık yarattı.
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