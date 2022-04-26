Paylaşımlarına erişim engeli gelen FETÖ firarisi Cevheri Güven muhatabını CHP'den buldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanması mensubu firari Cevheri Güven’in bir Twitter paylaşımına CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal'dan yanıt geldi. Tosyalı konulu paylaşımda bulunan Cevheri Güven’in paylaşımına erişim engeli geldi. Bunun üzerine "Adam video yaptı" mesajını paylaşan FETÖ firarisi Güven'e yanıt CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal'dan geldi.

FETÖ FİRARİSİNE YANIT CHP'Lİ İSİMDEN GELDİ

Ankara Milletvekili Servet Ünsal, konuyu Meclis'te gerçekleştireceği basın toplantısında gündeme getireceğini söyledi.

Cevheri Güven'in paylaşımını "Yarın saat 10'da Meclis'te Tosyalı dosyasını açıyorum" şekilde yanıtlayan Ünsal, görenleri hayrete düşürdü. İktidara talip olan CHP'nin vekilinin FETÖ firarisiyle olan iletişimi ve 'Takipteyiz' mesajı vermesi şaşkınlık yarattı.