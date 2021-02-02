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ERZİNCAN

Pazarcıların soğukla imtihanı: Soba kurup ısındılar

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Erzincan’da kurulan pazar yerinde soğuktan korumak için kimi esnaf soba getirip kurdu, kimisi ise tezgâhlarının arkasına ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Haber Merkezi İHA
Pazarcılar kurdukları sobayla ısınmaya çalıştı.
Pazarcılar kurdukları sobayla ısınmaya çalıştı.

Soğukta ekmek kazanma mücadelesinin zor olduğunu ifade eden Metin Yiğit, “Hava oldukça çok soğuk. Biz de üşüyoruz. Soğuk ve karlı kış günlerinde ateş yakmazsak ısınmanın yolunu bulamayıp hasta oluruz. Bu yüzden soba kurdum. Gelirken evden yakacak getirdim. Getirdiğim yakacakları yakarak ısınıyorum. Ne kadar soğukta olsa ekmek parası için pazara tezgâhımızı açmaya mecburuz" dedi.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 20 derece olarak ölçüldü. Araç camları ve havuzların buz tuttuğu Doğu Anadolu’da buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

  • Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olarak geçeceği; gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği kaydedildi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölge genelinde dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Ağrı'da en düşük sıcaklık 5 derece

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Kars’ta 18, Erzurum’da 10, Ardahan’da 15, Erzincan ve Iğdır’da 4, Ağrı’da 5 derece olarak kaydedildi.

Kar kalınlığı Palandöken'de 110

Bölgedeki kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ise; Palandöken’de 110, Sarıkamış’ta 56, Konaklı’da 29 santimetre olarak ölçüldü.

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