Pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarına soruşturma​

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları ile İftar programında konuştu. Erdoğan, İstanbul'daki seçimlere ilişkin "Her hırsızlık kötüdür ama milli irade hırsızlığı, oy hırsızlığı tam bir felakettir. Milletimizin hakkını, hukukunu, iradesini korumak için mücadele ettik, bu sebeple YSK'nin seçimin yenilenmesi kararını isabetli buluyoruz." dedi.