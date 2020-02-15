Pegasus uçağının Sabiha Gökçen'de kırıma uğramasından sonra açılan soruşturmada kaptan pilotun ifadesi alınıyor

5 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasına ilişkin Kaptan Pilot Mahmut Aslan'ın ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesi alınıyor.

Mahmut Aslan'ın Şişli'deki özel bir hastanede tedavisi devam ediyor. Polisler kaptan pilotun ifadesini almak üzere hastaneye gitti. Sağlık durumu iyi olan pilotun ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesi alınmaya başlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada dün de Güney Koreli yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın ifadesi alınmıştı.

İKİNCİ PİLOT SUÇU KULEYE ATMIŞTI

İkinci pilot, veriler dahilinde inebileceklerini düşündüklerini ve kulenin kendilerine ''pas geçin'' talimatı vermediğini iddia ederek uçağın indikten sonra kaymaya başladığını, kaptan pilotun tutunmaya çalıştığını ama pistten çıktıklarını anlattı.

5 Şubat'ta meydana gelen kazada uçak üçe bölünmüş, 3 yolcu hayatını kaybetmiş, 180 yolcu da yaralanmıştı.

OYNAT 00:40 Pegasus Havayollarına ait uçağın 30 metrelik çukura düşme anı kamerada Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayollarına ait uçağın pist dışına çıkarak 30 metrelik çukura düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirmiş 181 kişi de yaralanmıştı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde, uçağın çukura düşme anı yer alıyor. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:00 Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasının boyutu gün yüzüne çıktı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait uçağın inişe geçtiği sırada kırıma uğrayarak 30-40 metre yükseklikten düşerek pist dışına çıktığı kazada hasarın boyutu gün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:25 Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. O görüntüler olayın şiddetini gözler önüne serdi.

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