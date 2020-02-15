Gündem Pegasus uçağının Sabiha Gökçende kırıma uğramasından sonra açılan soruşturmada kaptan pilotun ifadesi alınıyor
İSTANBUL

Pegasus uçağının Sabiha Gökçen'de kırıma uğramasından sonra açılan soruşturmada kaptan pilotun ifadesi alınıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında Kaptan Pilot Mahmut Aslan'ın hastanede ifadesi alınıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pisten çıkarak kırıma uğrayan Pegasus uçağı
Pisten çıkarak kırıma uğrayan Pegasus uçağı

5 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasına ilişkin Kaptan Pilot Mahmut Aslan'ın ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesi alınıyor.

Mahmut Aslan'ın Şişli'deki özel bir hastanede tedavisi devam ediyor. Polisler kaptan pilotun ifadesini almak üzere hastaneye gitti. Sağlık durumu iyi olan pilotun ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesi alınmaya başlandı.

  • Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada dün de Güney Koreli yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın ifadesi alınmıştı.

İKİNCİ PİLOT SUÇU KULEYE ATMIŞTI

İkinci pilot, veriler dahilinde inebileceklerini düşündüklerini ve kulenin kendilerine ''pas geçin'' talimatı vermediğini iddia ederek uçağın indikten sonra kaymaya başladığını, kaptan pilotun tutunmaya çalıştığını ama pistten çıktıklarını anlattı.

5 Şubat'ta meydana gelen kazada uçak üçe bölünmüş, 3 yolcu hayatını kaybetmiş, 180 yolcu da yaralanmıştı.

Pegasus Havayollarına ait uçağın 30 metrelik çukura düşme anı kamerada
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Pegasus Havayollarına ait uçağın 30 metrelik çukura düşme anı kamerada
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayollarına ait uçağın pist dışına çıkarak 30 metrelik çukura düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirmiş 181 kişi de yaralanmıştı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde, uçağın çukura düşme anı yer alıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasının boyutu gün yüzüne çıktı
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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasının boyutu gün yüzüne çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait uçağın inişe geçtiği sırada kırıma uğrayarak 30-40 metre yükseklikten düşerek pist dışına çıktığı kazada hasarın boyutu gün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. O görüntüler olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Yolcu uçağının pistten çıkış anı kameraya yansıdı
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Yolcu uçağının pistten çıkış anı kameraya yansıdı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Görüntülerde uçağın inişi sırasında pistten çıkıp boşluğa düştüğü görülüyor.

Yardımcı pilot: Kule "inmeyin" demedi
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Yardımcı pilot: Kule "inmeyin" demedi

Pistten çıkan uçak soruşturmasında kaptan pilotun ifadesi alınıyor
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Pistten çıkan uçak soruşturmasında kaptan pilotun ifadesi alınıyor

Pistten çıkan uçak soruşturması: Kabin memurları şikayetçi olmadı
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Pistten çıkan uçak soruşturması: Kabin memurları şikayetçi olmadı

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