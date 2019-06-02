Pençe Harekatı: 27 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Hareketta etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 27 oldu.

Toplam 27 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.

Bakanlık konuyla ilgili resmi Twitter hesabından şu açıklamayı paylaştı: