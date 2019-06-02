Pençe Harekatı: 27 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Hareketta etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 27 oldu.
Toplam 27 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.
Bakanlık konuyla ilgili resmi Twitter hesabından şu açıklamayı paylaştı:
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu. https://t.co/c9sN1SBRXg#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/C9Q1NlfLXa
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu. https://t.co/c9sN1SBRXg#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/C9Q1NlfLXa— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 2 Haziran 2019