Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Pençe Harekatı 27 terörist etkisiz hale getirildi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ANKARA

Pençe Harekatı: 27 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece hareketın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 27 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe Harekatı
Pençe Harekatı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Hareketta etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 27 oldu.

Toplam 27 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.

Bakanlık konuyla ilgili resmi Twitter hesabından şu açıklamayı paylaştı:
Pençede 27 terörist etkisizleştirildi

Pençe'de 27 terörist etkisizleştirildi

PKK'ya ağır darbe vuran Mehmetçik ilerlemeye devam ediyor.
İstanbul Havalimanı’nı dünya alkışlıyor

İstanbul Havalimanı’nı dünya alkışlıyor

​İGA Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Yeni Şafak'a konuştu.
Bugün 4 yerde seçim var

Bugün 4 yerde
seçim var

YSK'nın kararı ile yenileme seçimi yapılıyor.
Yenikapı'da<br>yüzbinler saf tuttu

Yenikapı'da
yüzbinler saf tuttu

Teravih namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
HDP sahada<br>CHP'ye çalışıyor

HDP sahada
CHP'ye çalışıyor

​​Pençe harekatından sonra HDP'liler, CHP'nin İstanbul adayına destek için sıraya girdi.
Açıkça isyana çağırdı

Açıkça isyana çağırdı

​Gezi olaylarını her yıl etkinliklerle anan CHP'liler bu yıl sessiz.
Kupa kırmızıların

Kupa kırmızıların

​Liverpool, 6. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Galatasaray'a<br>zorlu rakipler

Galatasaray'a
zorlu rakipler

​G.Saray'a 1. torbadan gelecek muhtemel rakipler.
Büyük saldırı engellendi

Büyük saldırı engellendi

Eylem hazırlığındaki 20 terörist yakalandı.
5 milyon yolcu uçtu

5 milyon yolcu uçtu

İstanbul Havalimanı, Mayıs ayında rekor kırdı.
Saldırıların amacı:<br>Baskıyı hafifletmek

Saldırıların amacı:
Baskıyı hafifletmek

Büyük darbe yiyen teröristler İran sınırından 'mesaj' veriyor.
Uber kararına taksicilerden ilk tepki

Uber kararına taksicilerden ilk tepki

​Korsan taşımacılığın yüzde 100 önlenmesi için kanun çıkarılmalı.
Önce imza<br>sonra veda

Önce imza
sonra veda

Kasımpaşa'da Üzülmez dönemi 4 saatte bitti.
TFF'de yeni dönem

TFF'de yeni dönem

Nihat Özdemir, federasyonun yeni başkanı seçildi.
Umut ve memnuniyet verici

Umut ve memnuniyet verici

MHP Lideri ​Bahçeli'den 'yargı reformu' yorumu.
Ünlü futbolcu<br>hayatını kaybetti

Ünlü futbolcu
hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü yıldız trafik kazasında öldü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.