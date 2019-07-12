Gündem Pençe Harekatında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe Harekatı ile Irak'ın kuzeyinde 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe harekatıyla koordineli olarak Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik, Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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