Pençe Harekatı'da 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45 oldu
Operasyonun başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45'e yükseldi.
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Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzetindeki Hakurk bölgesine devam eden Pençe Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor. Komandolarımız zorlu arazi şartlarına rağmen PKK'lı teröristleri, kullandıkları mağara ve sığınakları imha ederken, tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıları da etkisiz hale getirmeye devam ediyor denildi.
15 gündür devam eden harekatta bugüne kadar 43 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.
Operasyonda 24 mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) ile 26 mağara ve sığınak daha tespit edilerek imha edildi. Harekatta etkisiz hale getirilen mayın ve EYP sayısı 77'ye, mağara ve sığınak sayısı ise 100'e yükseldi.
Ayrıca PKK’lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda, 10 adet AK-47 piyade tüfeği, 9730 AK-47 mühimmatı, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir BKC makineli tüfek, 600 BKC mühimmatı, iki RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 roketi, iki Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 6693 Doçka mühimmatı, 13 antitank roket, 6 el bombası, 3200 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan Amonyum Nitrat, 21 havan mühimmatı, 13 jeneratör, 2 sabit merkez telsizi, 104 jelikan benzin, 9 dizüstü bilgisayar ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Dün de teröristlerin kullandığı 4 ayrı girişi bulunan 13 odalı bir mağara tespit edilmişti.
Mağarada pek çok yaşam malzemesinin yanı sıra 200 adet elektrikli fünye, 100 adet normal fünye, 15 adet hazırlanmış pil düzeneği, 2 çuval amonyum nitrat, 1 adet nikon dürbün, 15 adet AK-47 şarjörü, 13 adet gaz maskesi, T3 havan nişan aleti, 2 adet av tüfeği ve muhtelif çapta mühimmat bulunarak imha edildi.
Bir başka bölgede tespit edilen sığınakta ise yaşam malzemelerinin yanı sıra 12 adet hazırlanmış elektrik düzenekli amonyum nitrat EYP düzeneği, 12 adet basma düzenekli EYP, 12 adet pil düzeneği daha ele geçirildi. Farklı bir tepede ise 6 Adet ÇNRAKATYUŞA Mühimmatı, 2 çuval amonyum nitrat, 4 çuval çimento ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Pençe Harekatı'nda 24 patlayıcı ve 26 mağara imha edildi
Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait 24 mayın ve el yapımı patlayıcı ile 26 mağara ve sığınak daha tespit edilerek imha edildi.
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Terör yuvaları füzelerle böyle vuruldu
Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik düzenlenen Pençe Harekâtı devam ediyor. İşte Hakurk'taki terör hedeflerinin füzelerle imha edildiği o anlar.