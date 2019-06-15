Gündem Pençe Harekatında bir terörist daha etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe Harekatı'nda bir terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda bir terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı'nda 1 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu" denildi

Haber Merkezi AA
Pençe Harekatı
Pençe Harekatı

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 1 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı'nda 1 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirilerek, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu. Harekât kapsamında son olarak 3 kilogramlık amonyum nitrat ana imha hattına bağlı infilaklı fitil elektrikli fünyesi ve kablo tespit edildi. Kablonun devamında yaklaşık 5 kilogramlık bir amonyum nitrat ana imha hattı daha bulunarak imha edildi" denildi.

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