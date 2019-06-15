Pençe Harekatı'nda bir terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 1 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı'nda 1 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirilerek, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu. Harekât kapsamında son olarak 3 kilogramlık amonyum nitrat ana imha hattına bağlı infilaklı fitil elektrikli fünyesi ve kablo tespit edildi. Kablonun devamında yaklaşık 5 kilogramlık bir amonyum nitrat ana imha hattı daha bulunarak imha edildi" denildi.

GÜNDEM Hakurk'ta Pençe Harekatı ile PKK'nın depoları imha edildi