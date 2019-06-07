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Pençe Harekatı'nda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi - Son dakika

Pençe Harekatı'nda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda tespit edilen terör örgütü PKK'ya ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda mühimmat, el yapımı patlayıcı düzenekleri, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmetçik, mağara ve sığınaklara baskın düzenledi.
Mehmetçik, mağara ve sığınaklara baskın düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, tespit edilen terör örgütü PKK’ya ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda mühimmat, EYP düzenekleri, EYP yapımında kullanılan malzemeler ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi" denildi.

Mağaralarda ve sığınakta, 470 adet 12.7 mm. mühimmat, kullanıma hazır durumda 10 EYP düzeneği, 2 çuval EYP için hazırlanmış pil blokları, 34 adet fünye, patlayıcı yapımında kullanılabilecek 4 varil Amonyum Nitrat, 6 el telsizi, 10 gaz maskesi, 48 jelikan (20 litrelik) benzin, güç kaynağı 3 akü, çok sayıda jeneratör kablosu, 2 paratoner, 300 metre bakır tel, 650 metre elektrik kablosu, 1 çanta sıhhiye malzemesi (serum kiti batıcon gazlı bez serum ağrı kesiciler turnike enjeksiyon) ile örgütsel dokümanın yanında çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca araziye saklanmış olarak 10 kutu (toplam 400 adet) 14.5 mm. doçka mühimmatı ele geçirildi. Malzemeler METİ Timi tarafından kontrollü patlama ile imha edilerek kullanılmaz hale getirildi.

Pençe Harekâtı’nda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi
FOTOĞRAF 23
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Pençe Harekâtı'nda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait iki mağara ve kadın teröristler tarafından kullanıldığı anlaşılan bir sığınak tespit edildi.
Title
Mağaralarda ve sığınakta, 470 adet 12.7 mm. mühimmat, kullanıma hazır durumda 10 EYP düzeneği,
Title
2 çuval EYP için hazırlanmış pil blokları, 34 adet fünye, patlayıcı yapımında kullanılabilecek 4 varil Amonyum Nitrat,
Title
6 el telsizi, 10 gaz maskesi, 48 jelikan (20 litrelik) benzin, güç kaynağı 3 akü, çok sayıda jeneratör kablosu, 2 paratoner,
Title
300 metre bakır tel, 650 metre elektrik kablosu, 1 çanta sıhhiye malzemesi (serum kiti batıcon gazlı bez serum ağrı kesiciler turnike enjeksiyon) ile örgütsel dokümanın yanında çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Title
Ayrıca araziye saklanmış olarak 10 kutu (toplam 400 adet) 14.5 mm. doçka mühimmatı ele geçirildi.
Title
Malzemeler METİ Timi tarafından kontrollü patlama ile imha edilerek kullanılmaz hale getirildi.
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Pençe Harekâtı’nda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı'nda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.


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