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ANKARA

Pençe harekatında öldürülen terörist sayısı - Kuzey Irak'a operasyon

Teröre 'pençe' operasyonu: Toplam sayı 34 oldu

Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı’nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu. Bakanlık, Avaşin, Zap ve Gara'ya düzenlenen hava harekatına ilişkin de detayları paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe Harekatına katılan Mehmetçik zorlu koşullara rağmen operasyonu başarıyla sürdürüyor.
Pençe Harekatına katılan Mehmetçik zorlu koşullara rağmen operasyonu başarıyla sürdürüyor.

Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı’nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyon ilişkin son bilgiyi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Hava harekatında en az 4 terörist öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki bazı bölgelere düzenlenen hava harekatına dair de bilgilendirme yapılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine icra edilen hava harekâtlarında PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi. Harekatlarda en az 4 terörist etkisiz hale getirildi."
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