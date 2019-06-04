Teröre 'pençe' operasyonu: Toplam sayı 34 oldu

Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı’nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyon ilişkin son bilgiyi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/2zqCAsdkHt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 4 Haziran 2019

Hava harekatında en az 4 terörist öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki bazı bölgelere düzenlenen hava harekatına dair de bilgilendirme yapılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine icra edilen hava harekâtlarında PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi. Harekatlarda en az 4 terörist etkisiz hale getirildi."