Pençe Harekatı: 22 terörist öldürüldü

Harekat kapsamında Hakurk bölgesinde girilen teröristlere ait sığınak ve mağaralarda 12 kutu (yaklaşık 2000) Doçka mühimmatı, 15 adet anti-tank roketi ve başlıkları, 15 adet roket sevk fişeği, 7 kutu (2800 adet) AK-47 mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bakanlık konuyla ilgili resmi Twitter hesabından da açıklama yayınladı:

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu.https://t.co/TRaEy9OtPi#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/EDul0thmdx — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 1 Haziran 2019