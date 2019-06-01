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Gündem Pençe Harekatı 22 terörist öldürüldü
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ANKARA

Pençe harekatında öldürülen terörist sayısı - Pençe harekatı son durum

Pençe Harekatı: 22 terörist öldürüldü

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekatı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Operasyondaki askerler.
Operasyondaki askerler.

Harekat kapsamında Hakurk bölgesinde girilen teröristlere ait sığınak ve mağaralarda 12 kutu (yaklaşık 2000) Doçka mühimmatı, 15 adet anti-tank roketi ve başlıkları, 15 adet roket sevk fişeği, 7 kutu (2800 adet) AK-47 mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bakanlık konuyla ilgili resmi Twitter hesabından da açıklama yayınladı:

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