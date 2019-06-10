Hakurk'ta 24 patlayıcı ve 26 mağara imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzetindeki Hakurk bölgesine devam eden Pençe Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor. Komandolarımız zorlu arazi şartlarına rağmen PKK'lı teröristleri, kullandıkları mağara ve sığınakları imha ederken, tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıları da etkisiz hale getirmeye devam ediyor" denildi.

15 gündür devam eden harekatta bugüne kadar 43 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Sığınak, mağara ve patlayıcılar imha edildi

Operasyonda 24 mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) ile 26 mağara ve sığınak daha tespit edilerek imha edildi. Harekatta etkisiz hale getirilen mayın ve EYP sayısı 77'ye, mağara ve sığınak sayısı ise 100'e yükseldi.

Çok sayıda silah ele geçirildi

Ayrıca PKK’lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda, 10 adet AK-47 piyade tüfeği, 9730 AK-47 mühimmatı, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir BKC makineli tüfek, 600 BKC mühimmatı, iki RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 roketi, iki Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 6693 Doçka mühimmatı, 13 antitank roket, 6 el bombası, 3200 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan Amonyum Nitrat, 21 havan mühimmatı, 13 jeneratör, 2 sabit merkez telsizi, 104 jelikan benzin, 9 dizüstü bilgisayar ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.