Gündem Hakurkta 24 patlayıcı ve 26 mağara imha edildi
ANKARA

Pençe Harekatın'da PKK'ya darbe üstüne darbe: 24 patlayıcı ve 26 mağara daha imha edildi

Hakurk'ta 24 patlayıcı ve 26 mağara imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait 24 mayın ve el yapımı patlayıcı ile 26 mağara ve sığınak daha tespit edilerek imha edildiğini açıkladı. Operasyonda etkisiz hale getirilen mayın ve EYP sayısı 77'ye, mağara ve sığınak sayısı ise 100'e yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Harekatta tespit edilen sığınak.
Harekatta tespit edilen sığınak.

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzetindeki Hakurk bölgesine devam eden Pençe Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor. Komandolarımız zorlu arazi şartlarına rağmen PKK'lı teröristleri, kullandıkları mağara ve sığınakları imha ederken, tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıları da etkisiz hale getirmeye devam ediyor" denildi.

  • 15 gündür devam eden harekatta bugüne kadar 43 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Sığınak, mağara ve patlayıcılar imha edildi

  • Operasyonda 24 mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) ile 26 mağara ve sığınak daha tespit edilerek imha edildi. Harekatta etkisiz hale getirilen mayın ve EYP sayısı 77'ye, mağara ve sığınak sayısı ise 100'e yükseldi.

Çok sayıda silah ele geçirildi

Ayrıca PKK’lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda, 10 adet AK-47 piyade tüfeği, 9730 AK-47 mühimmatı, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir BKC makineli tüfek, 600 BKC mühimmatı, iki RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 roketi, iki Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 6693 Doçka mühimmatı, 13 antitank roket, 6 el bombası, 3200 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan Amonyum Nitrat, 21 havan mühimmatı, 13 jeneratör, 2 sabit merkez telsizi, 104 jelikan benzin, 9 dizüstü bilgisayar ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Pençe Harekatı'nda 24 patlayıcı ve 26 mağara imha edildi
FOTOĞRAF 12
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Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzetindeki Hakurk bölgesine devam eden Pençe Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Title
Yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor. Komandolarımız zorlu arazi şartlarına rağmen PKK'lı teröristleri, kullandıkları mağara ve sığınakları imha ederken, tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıları da etkisiz hale getirmeye devam ediyor denildi.
Title
15 gündür devam eden harekatta bugüne kadar 43 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.
Title
Operasyonda 24 mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) ile 26 mağara ve sığınak daha tespit edilerek imha edildi. Harekatta etkisiz hale getirilen mayın ve EYP sayısı 77'ye, mağara ve sığınak sayısı ise 100'e yükseldi.
Title
Ayrıca PKK’lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda, 10 adet AK-47 piyade tüfeği, 9730 AK-47 mühimmatı, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir BKC makineli tüfek, 600 BKC mühimmatı, iki RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 roketi, iki Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 6693 Doçka mühimmatı, 13 antitank roket, 6 el bombası, 3200 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan Amonyum Nitrat, 21 havan mühimmatı, 13 jeneratör, 2 sabit merkez telsizi, 104 jelikan benzin, 9 dizüstü bilgisayar ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
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Dün de teröristlerin kullandığı 4 ayrı girişi bulunan 13 odalı bir mağara tespit edilmişti.
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Mağarada pek çok yaşam malzemesinin yanı sıra 200 adet elektrikli fünye, 100 adet normal fünye, 15 adet hazırlanmış pil düzeneği, 2 çuval amonyum nitrat, 1 adet nikon dürbün, 15 adet AK-47 şarjörü, 13 adet gaz maskesi, T3 havan nişan aleti, 2 adet av tüfeği ve muhtelif çapta mühimmat bulunarak imha edildi.
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Bir başka bölgede tespit edilen sığınakta ise yaşam malzemelerinin yanı sıra 12 adet hazırlanmış elektrik düzenekli amonyum nitrat EYP düzeneği, 12 adet basma düzenekli EYP, 12 adet pil düzeneği daha ele geçirildi. Farklı bir tepede ise 6 Adet ÇNRAKATYUŞA Mühimmatı, 2 çuval amonyum nitrat, 4 çuval çimento ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
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Pençe Harekatı'nda 24 patlayıcı ve 26 mağara imha edildi
Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait 24 mayın ve el yapımı patlayıcı ile 26 mağara ve sığınak daha tespit edilerek imha edildi.
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