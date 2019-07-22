Gündem Pençe Harekatında kayaların arasında gizlenmiş mühimmatlar bulundu
ANKARA

Pençe Harekatı'nda son dakika... Kayaların arasında gizlenmiş halde bulundu

Pençe Harekatı'nda kayaların arasında gizlenmiş mühimmatlar bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı'nda yakalanan PKK'lı teröristin ifadesi üzerine, kayaların arasına gizlenmiş mühimmat bulunduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Ele geçirilen silah ve mühimmatlar.
Ele geçirilen silah ve mühimmatlar.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-2 Harekatı'nın başarıyla devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

  • "Komandolarımız tarafından 11 adet sığınak bulundu. Çoğu sığınağın ATAK taaruz helikopterlerimiz tarafından vurularak imha edildiği anlaşılırken, sığınakların birinde doçka uçaksavar silahı ve muhteviyatı bulundu. Aramalarda; 1 doçka uçaksavar silahı, 1 doçka uçaksavar silahı namlusu, 1 doçka uçaksavar silahı sehpası, 3 doçka uçaksavar silahı mühimmatı ve kutusu, 4 silah sehpası ve 1 patlamamış roket mühimmatı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek, imha edildi.
  • Terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmada sağ olarak ele geçirilen bir teröristin verdiği ifade doğrultusunda da, kayaların arasına gizlenmiş mühimmatlar bulundu. Yapılan aramada; 120 adet doçka uçaksavar mühimmatı, 300 adet doçka uçaksavar mühimmatı, 2 bin 500 adet BKC makineli tüfek mühimmatı ve 1000 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ele geçirildi."
Kayaların arasında bulundu

Kayaların arasında bulundu

​Sağ olarak yakalanan terörist, itiraf etti.
Ortak üretim

Ortak üretim

​Türkiye ve Rusya arasında sanayiye yönelik ilişkiler büyüyor.
Trump yaptırım uygulamak istemiyor

Trump yaptırım uygulamak istemiyor

Çavuşoğlu: F-35 projesinden çıkarılma konusunda bir adım yok.
Ek seferler konuldu

Ek seferler konuldu

​Ulaştırma Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı hazırlığı.
Listeye iki çizik daha

Listeye iki çizik daha

​Bingöl'de etkisiz hale getirilen teröristler bakın kim çıktı.
Yarın sefere çıkıyor

Yarın sefere çıkıyor

Türkiye ile Gürcistan arasında bir ilk gerçekleşecek.
İran'dan misilleme

İran'dan misilleme

İngiltere'de Acil Durum Kurulu bugün toplanıyor.
1 ton esrarı <br>TIR'la taşıyorlardı

1 ton esrarı
TIR'la taşıyorlardı

​Batman'da PKK'nın borular arasına sakladığı esrar ele geçirildi.

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Yerleştirme sonuçları MEB'in internet sitesinde.

Uyumadan <br>son bir kez

Uyumadan
son bir kez

​Uzmanlar, sosyal medya bağımlılığının en belirgin özelliğini açıkladı.

Tabelaları söküldü

Tabelaları söküldü

​Hamile kadının aracına saldıran baklavacılara şok.
Bu gece<br> indirim geliyor

Bu gece
indirim geliyor

Son olarak benzine 20 kuruş indirim gelmişti.
3 il için yeni uyarı

3 il için yeni uyarı

Meteoroloji'den Karadeniz'de yaşayanlara uyarı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.