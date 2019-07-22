Pençe Harekatı'nda kayaların arasında gizlenmiş mühimmatlar bulundu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-2 Harekatı'nın başarıyla devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:
- "Komandolarımız tarafından 11 adet sığınak bulundu. Çoğu sığınağın ATAK taaruz helikopterlerimiz tarafından vurularak imha edildiği anlaşılırken, sığınakların birinde doçka uçaksavar silahı ve muhteviyatı bulundu. Aramalarda; 1 doçka uçaksavar silahı, 1 doçka uçaksavar silahı namlusu, 1 doçka uçaksavar silahı sehpası, 3 doçka uçaksavar silahı mühimmatı ve kutusu, 4 silah sehpası ve 1 patlamamış roket mühimmatı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek, imha edildi.
- Terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmada sağ olarak ele geçirilen bir teröristin verdiği ifade doğrultusunda da, kayaların arasına gizlenmiş mühimmatlar bulundu. Yapılan aramada; 120 adet doçka uçaksavar mühimmatı, 300 adet doçka uçaksavar mühimmatı, 2 bin 500 adet BKC makineli tüfek mühimmatı ve 1000 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ele geçirildi."
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı’nda yakalanan PKK'lı bir teröristin verdiği ifade doğrultusunda kayaların arasına gizlenmiş mühimmatlar bulundu. Farklı bir bölgede de Doçka uçaksavar silahı ve muhteviyatı ele geçirildi.https://t.co/QNTnGgqGIT#MSB #TSK pic.twitter.com/3wFulcQzTh
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı’nda yakalanan PKK'lı bir teröristin verdiği ifade doğrultusunda kayaların arasına gizlenmiş mühimmatlar bulundu. Farklı bir bölgede de Doçka uçaksavar silahı ve muhteviyatı ele geçirildi.https://t.co/QNTnGgqGIT#MSB #TSK pic.twitter.com/3wFulcQzTh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 22 Temmuz 2019