Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Üsküdar 'Bambi Garden'da gece yarılarına kadar yüksek sesle çalınan müzik mahalleliyi canından bezdirdi

İstanbul Üsküdar'da düğün, kına gibi organizasyon işletmelerinin yoğun olduğu Çamlıca'da yüksek müzik sesi mahalleliyi bıktırdı. Özellikle yaz sezonunun açılmasıyla birden fazla işletmeden aynı anda yüksek sesle müzik açılması çevre sakinlerini canından bezdirdi. Üstelik müzik sesinin gece yarılarına kadar sürdüğü öğrenildi.Duruma adeta isyan eden bir mahalle sakinleri, 'O Ağacın Altı Bambi Garden' isimli organizasyon işletmesinden gelen gürültüyü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.Söz konusu videoda okunan ezana da saygı gösterilmeyerek müziğin kapatılmadığı görüldü. Mahalle sakinleri, defalarca yapılan uyarı ve şikayetlere aldırmayan işletme sahiplerine çözüm bulunmasını istiyor.