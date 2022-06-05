Gündem Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi DHA
Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor. Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

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