Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Spor

Mert Günok iddialı konuştu: Şampiyonluğa ambargo koyabiliriz

Süper Lig şampiyonu Başakşehir'in tecrübeli eldiveni Mert Günok, "Önümüzde şampiyonluğa senelerce ambargo koyabileceğimiz yıllar var" dedi. Transfer haberlerine de yanıt veren 31 yaşındaki kaleci, "Daha önceki röportajımda Avrupa'da oynama hayalimden bahsediyordum ama bu aşamada pandemiden dolayı kolay olabileceğini zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.