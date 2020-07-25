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Gündem Pençe-Kaplan Operasyonunda PKKya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi
ANKARA

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlere ait çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Operasyonda ele geçirilen silahlar...
Operasyonda ele geçirilen silahlar...

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Kahraman komandolarımız, tespit ettikleri depoda terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi. Tespit edilen malzemeler METİ timimiz tarafından imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda, 63 AK-47 piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, 2 av tüfeği, 50 roketatar mühimmatı, bin doçka uçaksavar mühimmatı, 300 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 50 el bombası, 25 kilogram dinamit, 1000 paketlenmiş bilye ele geçirildi."

Haftanin'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:20
Haftanin'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştığı video ile, operasyon kapsamında Haftanin'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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