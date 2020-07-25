Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
- "Kahraman komandolarımız, tespit ettikleri depoda terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi. Tespit edilen malzemeler METİ timimiz tarafından imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda, 63 AK-47 piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, 2 av tüfeği, 50 roketatar mühimmatı, bin doçka uçaksavar mühimmatı, 300 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 50 el bombası, 25 kilogram dinamit, 1000 paketlenmiş bilye ele geçirildi."
#PençeKaplan Operasyonu’nda arama tarama faaliyetleri sonucu tespit edilen depoda terör örgütü PKK’ya ait; 63 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 2 adet av tüfeği, 50 adet roketatar mühimmatı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.https://t.co/l37R4zjlOG pic.twitter.com/MUvr4JsiCg
#PençeKaplan Operasyonu’nda arama tarama faaliyetleri sonucu tespit edilen depoda terör örgütü PKK’ya ait; 63 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 2 adet av tüfeği, 50 adet roketatar mühimmatı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.https://t.co/l37R4zjlOG pic.twitter.com/MUvr4JsiCg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 25, 2020