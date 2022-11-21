Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı hedef alan Demiştaş'a AK Parti'den cevap: Terör örgütüne siper olmaya ve alan açmaya gayret ediyorsun.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçtiğimiz gün sınır ötesinde terör gruplarının yoğunlaştığı bölgelere başlattığı Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı hedef alan Selahattin Demirtaş'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "PKK/PYD’ye tek laf etme, teröristi koru; sonra barış elçisi rolüne bürün" ifadelerini kullandı.

'TERÖR ÖRGÜTÜNE SİPER OLUYORSUN'

Sosyal medya hesabı Twitter'dan Demirtaş'a cevap veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İstiklal Caddesi’nde bomba bırakarak sivillerin ölümüne sebep olan PKK/PYD’ye tek laf etme, teröristi koru; sonra barış elçisi rolüne bürün. Azmettiricisi olduğun 6-8 Ekim’i unutmadık. Vicdanında bir sızı olmasını beklerdik ama o duygu size hiç uğramamış. Güya hakikati savunur gibi yapıp tüm varlığınla terör örgütüne siper olmaya ve alan açmaya gayret ediyorsun. PKK’ya tek kelime edemediğin gibi devleti mütemadiyen zan altında bırakmaya çalıştığının farkındayız. Ortada bir “Savaş” yok. Toplumun huzuruna ve insanımızın canına kast eden teröristlerin inine giren bir terörle mücadele var. Tiyatro seviyorsun biliyoruz ama “Savaşa hayır” ezberleriyle terörü gölgelemene müsaade etmeyeceğiz." dedi.