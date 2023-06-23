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Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

14:45 . 23/06/2023 Cuma
DHA
Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yapılan son arama tarama faaliyetinde; 20 piyade tüfeği, kullanılmaz durumda 2 makineli tüfek, 89 piyade tüfeği şarjörü, 23 tanksavar mermisi, 47 havan topu mühimmatı, 32 sevk fişeği, 684 makineli tüfek mermisi, 77 bomba atar mühimmatı, 1 hassas terazi, 150 elektrikli fünye, 5 makineli tüfek namlusu, 8 misket bombası, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, 3 dron kumandası, 52 palaska ve 20 soğutucu sprey ele geçirildi.



#Pençe-Kilit
#silah
#mühimmat
#yaşam malzemesi
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