Pençe- Kilit bölgesinden acı haber: Bir asker şehit oldu

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 12 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
Bakan Güler'den başsağlığı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 12 Ekim 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.
Şehit ateşi Konya'ya düştü
Musa Esat Kaya’nın Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan ailesine acı haber yetkililer tarafından verildi.
Acı haberin ardından şehit evine Türk Bayrağı asıldı.
İki yaşında bir oğlu vardı
Üç kardeş olan Musa Esat Kaya’nın 3 yıl önce evlendiği, 2 yaşında oğlu olduğu öğrenildi.
Şehit Kaya’nın cenazesi ikindi namazını müteakip Konya Şehitliğine defnedilecek.