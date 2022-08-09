Gündem Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber Şehidimiz var
ANKARA

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: Şehidimiz var

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 3 Ağustos'ta EYP’nin patlaması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: Şehidimiz var
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 3 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te Eren-Abluka operasyonu başlatıldı
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te Eren-Abluka operasyonu başlatıldı

Suriye'de 13 PKK'lı öldürüldü
DÜNYA
Suriye'de 13 PKK'lı öldürüldü

Tabuta Sığmayanlar: Şehit Muhammed Yılmaz (144. Bölüm)
OYNAT 21:43
Tabuta Sığmayanlar: Şehit Muhammed Yılmaz (144. Bölüm)
Tabuta Sığmayanlar'da; 27.02.2020'de Suriye İdlib'de şehadete eren Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'ın aziz hatırasını yâd ediyoruz. Yapım Yönetim: Ender Çınar Kamera: Ömer Lütfü Gözsüz / Kadir Kemal Behar

Tabuta Sığmayanlar: Şehit Ömür Erbay (143. Bölüm)
OYNAT 12:22
Tabuta Sığmayanlar: Şehit Ömür Erbay (143. Bölüm)
19.01.2016'da Cizre'de teröristlerle girdiği çatışmada şehadete eren Özel Harekat Polisi Ömür Erbay'ın aziz hatırasını yâd ediyoruz. Yapım Yönetim: Ender Çınar Kamera: Ömer Lütfü Gözsüz


Kadıköyde sürpriz skor

Kadıköy'de sürpriz skor

Fenerbahçe, Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı
Yeni transfer ıslıklandı

Yeni transfer ıslıklandı

​Fenerbahçeliler büyük tepki gösterdi.
Şehidimiz var

​Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber.

Tarlada Sıfır Atık

Tarlada Sıfır Atık

​10 kadın çiftçiye Balıkesir Kuzusu hediye edildi.

​TOKİ'nin sosyal konut projesinde detaylar belli olmaya başladı.

​Ukraynalı gelin Alina 'Amine' ismini aldı.

​Türkiye'den almak için harekete geçtiler.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten YAŞ kararlarını eleştirenlere tepki.

​Kuvvetli sağanak 12 kentte etkili olacak.

​Cam silerken düştü, kızının feryadı boğazları düğümledi.

Şehit babası imam gönül köprüsü kuruyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.