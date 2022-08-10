Pençe-Kilit operasyon bölgesinde beş PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde beş PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" ifadeleri kullanıldı.

Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak!



Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!#MSB pic.twitter.com/h64vy87iMk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2022

GÜNDEM Milli Savunma Bakanlığı: Dokuz PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi