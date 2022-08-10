Gündem Pençe-Kilit operasyon bölgesinde beş PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde beş PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde beş PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi DHA
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde beş PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde beş PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" ifadeleri kullanıldı.

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