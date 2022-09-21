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ANKARA

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde taciz ateşi sonucu bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde üs bölgesine teröristlerce açılan taciz atışı sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın şehit olduğunu, iki askerin yaralandığını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde taciz ateşi sonucu bir askerimiz şehit oldu​
Arşiv.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, 21 Eylül 2022 tarihinde, bir üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 21 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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