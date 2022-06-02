Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Suriye’nin ne de Irak’ın kuzeyi güvenli. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi" denildi.
Teröristler için ne Suriye’nin ne de Irak’ın kuzeyi güvenli!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/it3KFGnaVP
Teröristler için ne Suriye’nin ne de Irak’ın kuzeyi güvenli!