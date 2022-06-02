Gündem Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKKlı terörist daha etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hâle getirildi.

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Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Suriye’nin ne de Irak’ın kuzeyi güvenli. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi" denildi.

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